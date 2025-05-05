Вузы Татарстана не вошли в топ-3 лучших университетов России

Вузы Татарстана не попали в тройку лидеров всероссийского рейтинга университетов, составленного аналитиками агентства RAEX. Несмотря на то что по количеству учебных заведений республика заняла третье место, казанские университеты не смогли продемонстрировать высокие позиции в ключевых направлениях.

Единственным вузом, оказавшимся близким к тройке, стал КНИТУ-КХТИ, занявший четвёртое место в области авиационной и ракетно-космической техники.

Казанский федеральный университет (КФУ) утратил позиции в 12 направлениях, сохранив их лишь в шести. Казанский ГАУ (КГАУ) также показал спад: он опустился с пятого на 15-е место в категории «сельское хозяйство».

Лидерами рейтинга традиционно стали МГУ, СПбГУ и НИУ ВШЭ.