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Второй этап ремонта моста Миллениум оценивается в 663,1 млн рублей

Второй этап ремонта моста Миллениум оценивается в 663,1 млн рублей

tonkosti.ru

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Ремонт второй части моста Миллениум будет проведен на 133 тысяч рублей дешевле.

Выиграв тендер, ООО «Волга-Автодор будет проводить второй этап ремонтных работ моста Миллениум. Стоит отметить, что ранее организация выиграла тендер на проведение первого этапа работ.

Стоимость работ составит 663,1 млн рублей, что на 133 тысяч рублей дешевле ранее, заявленной суммы.

Работы должны реализовываться до 23 октября следующего года.

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