Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Вторая весенняя неделя в Татарстане начнется с морозов до -24

Вторая весенняя неделя в Татарстане начнется с морозов до -24

kidpassage.com

Подписаться в Telegram

Сегодня, в понедельник 11 марта, в республике Татарстан ожидается понижение температуры от -5 до -10 градусов, а в Казани термометры покажут значения около -5...-7 градусов. Данные приводит Гидрометцентр РТ.

Также прогнозируется небольшой снег в отдельных районах, а к утру местами возможен туман. Скорость ветра изменится с северо-западного на юго-западное направление и усилится до 4-9 м/с. Важно отметить, что на дорогах сохранится гололедица, водителям следует бытть внимательнее.

Параллельно, в Казани спасатели активно готовятся к наступлению весеннего паводка. Они проводят тренировки по трём наиболее сложным сценариям: случай затопления населенного пункта из-за высокой воды, спасение затонувшего рыбака подо льдом и помощь человеку, которого унесло сильным течением в открытую воду от берега.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

Мошенники придумали новый способ обмана населения Татарстана

Интересное в Казани

3 часа назад

С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно подготовиться к Масленице

дезинфекция краснозаводск

Лонгриды

3 часа назад

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

Новости Казани

2 часа назад

Известный стилист Рогов приехал в Казань и застрял в лифте проблемного ЖК

фотографы беременных в Краснодаре

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на пешеходном переходе сбили школьницу

Новости Казани

23 часа назад

Билялетдинов может остаться тренером «Ак Барса»

Новости Татарстана

16 часов назад

Камиль хазрат Самигуллин обратился к татарстанцам перед началом Рамадана

Новости Татарстана

день назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело
Лонгриды
3 часа назад

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

Новости Казани

12 минут назад

Казанцу вынесли приговор за спонсирование терроризма

Интересное в Казани

3 часа назад

С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно подготовиться к Масленице

Новости Казани

42 минуты назад

Метшин поручил разобраться с рухнувшим козырьком магазина под Казанью

Новости Казани

час назад

Названы хедлайнеры концерта в день выборов президента России в Казани
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
4 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на пешеходном переходе сбили школьницу

Новости Казани

2 часа назад

Известный стилист Рогов приехал в Казань и застрял в лифте проблемного ЖК

Новости Казани

3 часа назад

В Казани в 2024 году на ремонт 182 домов направят 3 млрд рублей
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения