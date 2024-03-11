Вторая весенняя неделя в Татарстане начнется с морозов до -24

Сегодня, в понедельник 11 марта, в республике Татарстан ожидается понижение температуры от -5 до -10 градусов, а в Казани термометры покажут значения около -5...-7 градусов. Данные приводит Гидрометцентр РТ.





Также прогнозируется небольшой снег в отдельных районах, а к утру местами возможен туман. Скорость ветра изменится с северо-западного на юго-западное направление и усилится до 4-9 м/с. Важно отметить, что на дорогах сохранится гололедица, водителям следует бытть внимательнее.Параллельно, в Казани спасатели активно готовятся к наступлению весеннего паводка. Они проводят тренировки по трём наиболее сложным сценариям: случай затопления населенного пункта из-за высокой воды, спасение затонувшего рыбака подо льдом и помощь человеку, которого унесло сильным течением в открытую воду от берега.