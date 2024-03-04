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ВТБ выбирает имя маме семейства дальневосточных леопардов

ВТБ выбирает имя маме семейства дальневосточных леопардов

Фото: пресс-служба ВТБ

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Банк ВТБ, поддерживающий национальный парк «Земля леопарда», получил почетное право дать имена большой семье дальневосточных кошек – и первой своё имя получит мама троих малышей. Сделать финальный выбор из вариантов, предложенных сотрудниками банка, можно в соцмедиа ВТБ.

«Поддержка проектов по сохранению биоразнообразия нашей страны занимает особое место в благотворительной деятельности ВТБ. Мы присоединились к программе «Хранители леопарда» и получили возможность дать имена целой семье: маме и её трем котятам. Мы с нетерпением ждем результатов голосования и с большим вниманием будем наблюдать за жизнью этих удивительных грациозных животных», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Самка леопарда под номером Leo 101F, которой предстоит первой получить своё имя, попала в объективы фотокамер в 2016 году, когда, будучи еще котенком, смело гуляла одна. Сейчас ей около 7 лет. Кошка находится в прекрасной физической форме и обладает отменным здоровьем. Начиная с 2019 года, четыре раза стала мамой и подарила миру восемь котят. Сегодня воспитывает троих малышей и приучает их к самостоятельности.

На голосование выдвинуто несколько имен. Отдать свой голос за лучший вариант можно до 6 марта в социальных сетях ВТБ:

·Герда («защитница»): в мифологии – красавица-великанша. Главные черты обладательницы имени — независимость, решительность, стойкость.

·Злата («золотая»): имя распространено в южных славянских территориях. Олицетворяет золото – символ богатства.

·Капиталина: царственная, возвышенная, непотопляемая. Серьёзно относится к окружающему миру. Лидер, всегда добивается поставленной цели.

·Муза: богиня искусств, вдохновительница. Обладательница имени тонко чувствует красоту, изящна, артистична, отличается мудростью и отзывчивостью.

·Русана («роза»): символизирует духовное просвещение и просветление. Это имя часто выбирают для девочек в странах Центральной Азии.

Ссылка на голосование: https://t.me/bankvtb/2004.

Социальная ответственность ВТБ — ключевой элемент культуры банка, часть ДНК бизнес-структуры. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия России рассматриваются Банком как вклад в обеспечение здоровья и благополучия будущих поколений России. Поэтому экологические проекты реализуются в рамках целевой программы «Здоровая страна», созданной в интересах нацпроектов «Здравоохранение», «Экология» и «Демография».

Программа «Хранитель леопарда» запущена ФГБУ «Земля леопарда» в 2014 году, чтобы привлечь внимание к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. За 10 лет работы национального парка популяция дальневосточного леопарда выросла более чем в 3 раза с 35 до 125 особей.

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