ВТБ: в апреле продажи ипотеки и автокредитов в России выросли более чем на 10%

По предварительным оценкам ВТБ, в апреле банки предоставили россиянам около 275 млрд рублей на покупку недвижимости и еще порядка 114 млрд – на приобретение авто. Эти результаты на 11% выше итогов марта, но на 40% и 45% соответственно меньше, чем в апреле 2024 года.

В целом с начала года общий объем продаж ипотеки составил порядка 870 млрд рублей, что на 42% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Главной движущей силой рынка жилищного кредитования остается государственная поддержка: ее доля в апреле, по оценкам ВТБ, составила 83% от общего объема выдач. Семейная ипотека остается самой востребованной льготной программой, на нее в прошлом месяце пришлось 75% от всех продаж.

Сам ВТБ в апреле провел около 5 тысяч ипотечных сделок на 26 млрд рублей – это примерно на четверть по числу и объему превышает результат марта. Средний размер кредита составил почти 5,3 млн рублей, на 7% больше, чем в прошлогоднем апреле. Всего за 4 месяца россияне получили в банке около 20,7 тысячи жилищных кредитов более чем на 106 млрд рублей. В годовом выражении выдачи ипотеки в банке существенно снизились, как и в целом на рынке.

Жители Приволжского федерального округа в апреле получили в банке более 800 жилищных кредитов на 3,5 млрд рублей, что в 1,2 раза по количеству и на 20% по объему больше, чем в предыдущем месяце. Всего с января по апрель жители ПФО оформили в ВТБ более 3,6 тысяч ипотечных сделок на общую сумму 15,7 млрд рублей.

На рынке автокредитования, по оценкам ВТБ, объем продаж по итогам января-апреля составил около 385 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза ниже результата за аналогичный период 2024 года. С учетом развития господдержки и субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков сейчас сосредоточен на рынке новых машин.

Например, в ВТБ доля сделок на первичном рынке по итогам апреля составила более 60%, подавляющее число кредитов (98%) заемщики оформили на авто китайских и российских брендов. Всего за четыре месяца года клиенты провели в банке более 40 тысяч сделок по покупке легковых машин общим объемом более 39 млрд рублей. Из них, более 8,5 тысяч автомобилей на сумму более 7,5 млрд рублей приобрели жители ПФО. Как и на рынке, по сравнению с январем-апрелем 2024 года выдачи автокредитов в ВТБ существенно снизились.