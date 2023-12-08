Новости Татарстана
· Служба новостей

ВТБ увеличит офисную сеть на 40%

Подписаться в Telegram

ВТБ планирует расширять масштаб и доступность банковского обслуживания для розничных клиентов. Для этого на горизонте трех лет банк увеличит на 40% офисную сеть, выйдет на новые для себя территории, а также расширит штат курьеров (уже в следующем году – в 1,5 раза). Об этом заявил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков в рамках 14-го Инвестиционного Форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает 1,3 тысячи точек в 79 субъектах РФ, и обслуживает более 17,5 млн розничных клиентов и более 1 млн юридических лиц. В рамках стратегии развития сети до 2026 года банк планирует расширить доступность банковского обслуживания на 100% субъектов федерации и городов с населением от 50 тысяч человек, охватив по сути все финансово-активное население страны. Уже в следующем году ВТБ откроет свои офисы в Ингушетии, Калмыкии, Туве и Карачаево-Черкесии.

В этом году ВТБ разработал специальный формат «легких» точек обслуживания в малых городах, где банк пока не представлен крупными отделениями, а также в новых районах мегаполисов. Их функционал не отличается от обычного, но площадь меньше – около 50 кв. метров. Летом ВТБ открыл 6 таких офисов в Ивановской, Свердловской и Кемеровской областях, в следующем году их число превысит 120 точек.

Существенное укрепление инфраструктуры для клиентов ВТБ планирует провести и в рамках интеграции с «Открытием», объединив под единым брендом 240 офисов банка. Еще 250 офисов будут открыты ВТБ в рамках развития собственной сети, таким образом, в 2026 году число точек продаж банка достигнет 1,8 тысяч. Все офисы будет отличать высокая технологичность, комфортное безбарьерное обслуживание и удобное пространство с банкоматной зоной.

Вторым направлением повышения доступности для ВТБ станет развитие курьерской доставки продуктов и услуг, которая может полноценно заменить общение клиентов в офисе. В 2024 году банк планирует не только увеличить число выездных менеджеров в 1,5 раза, но и расширить географию их присутствия до 3,5 тысяч населенных пунктов. На горизонте трех лет курьерской доставкой ВТБ смогут воспользоваться 94% россиян в 23 тыс. населенных пунктах. Это позволит им не только оформлять привычные кредитные или сберегательные продукты, но и настраивать цифровые сервисы для работы с банком в режиме 24/7.

По словам Георгия Горшкова, сейчас услуги банка в основном доступны в крупных городах и региональных центрах. Задача ВТБ – рост охвата физических каналов в два раза. В результате сетью ВТБ должны быть охвачены более 100 млн человек, что позволит банку занять лидирующие позиции на рынке.

«В последние годы в банковском секторе появился тренд по сокращению числа офисов. Мы идем вразрез этому направлению – строим инновационную модель обслуживания клиентов, которая включает не только расширение офисной сети, но максимальную доступность для всех финансово-активных россиян. Мы считаем, что равные возможности получения качественного банковского обслуживания должны быть у жителей крупных и небольших населенных пунктов, независимо от места проживания и уровня доходов. Поэтому внедряем новые форматы отделений и усиливаем выездной сервис наряду с постоянным развитием наших цифровых каналов. Чем воспользоваться – это личный выбор каждого пользователя. Наша задача — обеспечить получение продукта в любой точке, где удобно нашим клиентам», — прокомментировал Георгий Горшков.

Справка

14-й Инвестиционный Форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проходит 7-8 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». В программе форума – выступление Президента России Владимира Путина и пленарная сессия с представителями финансового блока Правительства РФ и предпринимателями. Гости форума – представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?

Новости Татарстана

23 минуты назад

ВТБ увеличит офисную сеть на 40%

травля тараканов в балашихе с гарантией

Новости Татарстана

20 часов назад

Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов оценил сериал «Слово пацана»

Интересное в Казани

2 дня назад

В преддверии новогоднего чуда: в Татарстане курсировал полярный экспресс по маршруту Казань-Васильево-Казань

демонтаж гкл перегородок смета в Москве

Лонгриды

16 часов назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Новости Татарстана

день назад

В Казани установят мост от Тихорецкой улицы до берега Волги

Новости Татарстана

16 часов назад

Сериал «Слово пацана» не без киноляпов

Новости Татарстана

17 часов назад

Названы самые прибыльные профессии в Казани

Новости Татарстана

день назад

Минниханов выступил против отключения Нацбанка от электроэнергии

Лонгриды
4 дня назад

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

Новости Татарстана

3 часа назад

Рустам Минниханов: за 10 лет в Татарстане построено более 100 крупных спортивных объектов

Полезное

час назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

Новости Татарстана

14 часов назад

Участник группировки «Калуга» ушел на 16 лет за решетку

Новости Татарстана

15 часов назад

«Автостат» и Teboil выявили главные потребности автовладельцев Казани
«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»
Лонгриды
6 дней назад

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

Новости Татарстана

16 часов назад

Сгоревшие павильоны в «Гараже – 500» будут сносить

Новости Татарстана

20 часов назад

В Казани запустят проект «Дорога в школу»

Новости Татарстана

20 часов назад

В здания бывших казарм появится ART центр
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани