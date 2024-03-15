ВТБ увеличил портфель классических розничных сбережений в рублях в феврале на 4%

По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в феврале вырос на 2%. Сам банк традиционно растет быстрее рынка – портфель классических розничных сбережений в рублях в этом месяце увеличился на 240 млрд рублей, рост составил 4%. Этот показатель в пять раз больше прироста января. Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился на 8% – более чем на 360 млрд рублей. Объем портфеля средств клиентов в рублях перешагнул отметку в 6,5 трлн рублей.

По итогам февраля спрос на сберегательные продукты на финансовом рынке продолжился. Основным сберегательным инструментом для населения остаются срочные депозиты в национальной валюте. Количество активных сберегателей ВТБ во втором месяце увеличилось на 4%. Клиенты открыли порядка 450 тысяч вкладов.

Так же поступательную динамику показывает накопительный ВТБ-счет, максимальная доходность по которому сохраняется на уровне ключевой ставки. С момента его запуска в конце прошлого года клиенты открыли более 1,5 млн счетов.

По прогнозам ВТБ, объем рынка рублевых сбережений продолжит стабильно расти до июня. На это повлияют по-прежнему высокие ставки, которые банки готовы предложить вкладчикам. При этом переломным моментом в конце первого полугодия может стать решение Банка России о смягчении денежно-кредитной политики и снижении «ключа», за которым последует корректировка ставок по вкладам у основных игроков рынка.

«Динамичное повышение регулятором ключевой ставки в прошлом году уже дало экономике системный эффект – существенно увеличилась сберегательная активность. В четвертом квартале прошлого года вкладчики направили на сбережения более 15% своих доходов. Это максимум за последние 13 лет. Первое полугодие 2024 года также признано «временем вкладчика» на фоне по-прежнему высокого «ключа», доступных, понятных и в то же время доходных депозитных продуктов, внедрения принципиально новых решений. Большой интерес у наших клиентов вызывают сберегательные инструменты в рублях с доходностью на уровне ключевой ставки, например, накопительный ВТБ-счет или среднесрочный вклад. В качестве ликвидной альтернативы в иностранных валютах актуальными являются инструменты в юанях, и наиболее доходный на рынке – наш вклад в юанях – до 5,05% годовых. Анализируя запросы клиентов и экономическую ситуацию, ожидаем сохранение этой тенденции и планируем развивать свою линейку депозитов, в частности, готовим к запуску вклад, привязанный к ключевой ставке ЦБ РФ и накопительный счет в юанях», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В рамках реализации стратегии развития линейки сберегательных продуктов в ближайшее время ВТБ готовится запустить вклад с доходностью, привязанной к уровню ключевой ставки, накопительные счета в юанях, а также надбавки по депозитам для зарплатных клиентов и пенсионеров. В течение трех лет банк удвоит объем рублевых пассивов своих клиентов – он превысит 11 трлн рублей.

Ранее ВТБ отмечал, что принятое в феврале 2024 года решение Центрального Банка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16% поддержало высокую доходность на рынке сбережений. В целом в 2024 году мы ожидаем увеличения рынка пассивов в отечественной валюте на 15,6%. ВТБ традиционно намерен расти быстрее других игроков, планируя нарастить объем рублевых сбережений розничных клиентов не менее чем на 20%.