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ВТБ: Татарстан стал лидером в автокредитовании по итогам 2023 года

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В 2023 году почти 8 тысяч татарстанцев получили в ВТБ средства на покупку автомобиля в кредит. Общая сумма сделок составила практически 10 млрд рублей, что в три раза выше результата 2022 года и в 2,5 раза – 2021 года, лучшего для банковского сектора. По итогам прошлого года Татарстан стал абсолютным лидером по количеству выданных автокредитов в региональной сети ВТБ.

Средний чек одной сделки, оформленной татарстанцами в ВТБ, по сравнению с 2022 годом увеличился на 11% и составил 1,2 млн рублей. 61% займов были выданы на приобретение автомобилей с пробегом.

Самыми покупаемыми автомобилями в сегменте поддержанных автомобилей в регионе стали европейские и корейские марки.

Что касается сегмента новых авто, то лидерство здесь удерживает Lada. На долю этого бренда пришелся каждый 6-й купленный в кредит автомобиль. В топ-3 марок в Татарстане также вошли китайские Changan и Omoda.

«В 2023 году рынок автокредитования в Татарстане вырос вдвое, а объем выдач ВТБ в регионе - втрое. Наиболее активным периодом в автокредитовании в прошедшем году стали август, октябрь и декабрь – за эти месяцы ВТБ выдал жителям Татарстана 3,5 млрд рублей. Этому способствовали отложенный спрос, восстановление отечественного автопрома и появление новых азиатских брендов», - прокомментировала итоги года Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане-вице-президент.

После Татарстана, в разрезе Приволжского федерального округа, наибольший объем выдач зафиксирован у Башкортостана (6,8 млрд рублей), Нижегородской и Самарской областях (по 5 млрд рублей) и Пермском крае (4,6 млрд рублей).

В целом, по оценкам экспертов ВТБ, рынок автокредитования России вырос за 2023 год вдвое и достиг уровня в 1,54 трлн рублей. В следующем году банк прогнозирует дальнейшее увеличение продаж в автокредитах, что будет уникальным трендом розничного рынка. Рост может составить до 7% к уровню 2023 года.

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