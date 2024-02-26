ВТБ с 26 февраля по 1 марта представляет Стратегию развития на 2024 – 2026 годы

«ВТБ исторически способен решать финансовые задачи любой сложности. В основе нашей Стратегии – идея использовать все форматы взаимодействия с клиентами, чтобы такую финансовую экспертизу сделать доступной для всех клиентских сегментов. Отсюда и подход к презентации Стратегии развития ВТБ на 2024 – 2026 годы. Это не просто документ. Для нас это обязательства перед клиентами, акционерами, партнерами, которые берет на себя вся команда банка – от рядовых менеджеров до руководителей. И мы расскажем о том, что планируем сделать, на всех возможных площадках во всех удобных для наших клиентов форматах», – сказал первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Понедельник, 26 февраля, День розничного клиента ВТБ – это направление работы банка ждет наиболее масштабная трансформация. О ней расскажет заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Вторник, 27 февраля, День технологий ВТБ. Заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик раскроет планы по внедрению передовых финансовых продуктов на базе собственной технологической платформы. Это новый этап цифровой трансформации банка. Среда, 28 февраля, День предпринимателя – клиента ВТБ. Поддержка малого и среднего бизнеса – одна из ключевых задач банка. Как ВТБ планирует решать эту задачу, расскажет заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Четверг, 29 февраля, День ВТБ для экономики – Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, курирующий корпоративно-инвестиционный бизнес, расскажет о роли ВТБ в новом инвестиционном цикле в экономике. В пятницу, 1 марта, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин и первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов представят консолидированные ориентиры и финансовую модель банка на 2024 – 2026 годы – в комплексе с ростом клиентской базы и повышением качества услуг она обеспечит рост прибыли ВТБ. Банк ВТБ — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг. В России ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу, другие финансовые сервисы и продукты. Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 61,8% голосующих акций. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам 2023 года составила рекордные 432,2 млрд руб. Стратегия развития Банка ВТБ утверждена Наблюдательным советов ВТБ на заседании 19 декабря 2023 года. Мероприятие для зрителей старше 18 лет.