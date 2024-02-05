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ВТБ предлагает клиентам новые инвестиционные и накопительные программы страхования жизни

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Клиентам премиального и состоятельного сегментов банка ВТБ стали доступны новые инвестиционно-накопительные программы страховой компании «Росгосстрах Жизнь» (входит в группу ВТБ). Они позволят приумножить капитал, не рискуя вложениями, а также воспользоваться льготами и вычетами.

С программой «Драйвер Гарантия» клиенты банка могут зафиксировать высокую ставку на длительный срок и получить гарантированный доход до 12,66% в рублях (по 5-летним договорам). Программу можно открыть в рублях, долларах США и евро. Она предусматривает льготный режим налогообложения и юридическую защиту капитала: уплаченные взносы не учитываются при имущественных спорах.

С программой «Стратегия на пять»[1] клиенты могут сформировать капитал к определенному времени. Бонусом к ней «Росгосстрах Жизнь» делает дополнительные начисления в размере до 30% от каждого взноса клиента. Также ежегодно с помощью онлайн-сервиса, включенного в продукт, клиент сможет получить от государства социальный налоговый вычет в размере 13%, но не более 19,5 тысяч рублей в год.

«Партнерство со страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» открывает для наших клиентов возможность получить одни из лучших предложений на рынке страхования жизни, направленные на рост и защиту личного благосостояния. Новые программы станут для них эффективным и безопасным инструментом для инвестирования и дадут возможность даже в условиях неопределенности планировать доходность вложений на длительный срок», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

«Считаем, что наши флагманские продукты с гарантированной доходностью в текущих экономических условиях будут максимально востребованы у клиентов банка ВТБ, которые хотят приумножить свой капитал, – подчеркнул Валерий Смирнов, первый заместитель Генерального директора, финансовый директор «Росгосстрах Жизнь». – Например, по «Стратегии на пять» в 2023 году мы отмечали двукратный рост спроса».

Получить консультацию и оформить договор клиенты могут у персональных менеджеров банка ВТБ.

[1] «Стратегия на пять» - это флагманский продукт «Росгосстрах Жизнь», который на Форуме «Лидеры инвестиций» в 2023 году получил награду за «Самую высокую фиксированную доходность для клиентов в инвестиционно-накопительных страховых продуктах с регулярными взносами». Всего за 2 года свыше 40 тысяч человек выбрали в «Росгосстрах Жизнь» именно этот продукт, причем в прошлом 2023 году количество клиентов, оформивших «Стратегию на пять» удвоилось.

Сведения, указанные в материале носят информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со ст. 435, 437 (2) ГК РФ. Страховую услугу оказывает ООО СК «Росгосстрах Жизнь». Лицензии СЖ № 3879 и СЛ № 3879 выданы Банком России 25.03.2021 без ограничения срока действия. Банк ВТБ (ПАО) является агентом ООО СК «Росгосстрах Жизнь» на основании действующего агентского договора № 3-76421 от 25.01.2020г.

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