ВТБ поставил цель по достижению доли на рынке брокерских услуг для физлиц до 25%
Объем активов розничного брокера ВТБ за 2023 год вырос на 86%. Общее количество клиентов за тот же период увеличилось практически на треть, а за 3 года утроилось.
За 2023 год клиенты заработали более 90 млрд рублей. Из них дивиденды составили 25,27 млрд рублей. Клиенты брокера активно торговали на фондовом, срочном и валютном рынках – количество сделок за прошлый год превысило 140 млн.
В ближайшие 3 года ВТБ планирует расширить долю на рынке брокерских услуг для физлиц с 18 до 25% благодаря дальнейшему развитию продуктового предложения и повышения качества клиентского сервиса.
· Брокер ВТБ одним из первых на рынке запустит торговлю в нерабочие дни. Сначала нововведение коснется биржевого фонда денежного рынка «Ликвидность», который в последнее время пользуется особой популярностью среди клиентов брокера. Со временем список ценных бумаг, доступных для сделок в нерабочие дни, расширится.
· Доступ к инвестконсультированию Advisory появится в ВТБ Онлайн.