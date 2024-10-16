ВТБ показал новые операции в цифровых рублях
В I квартале 2025 года ВТБ будет технически готов к использованию цифрового рубля. Банк ожидает запуска технологии от Банка России. На FINOPOLIS-2024 ВТБ представил прототип зачисления студенческой стипендии и оплату штрафа в цифровых рублях.
Получение выплаты в цифровых рублях или совершение платежей выглядит максимально привычно. Например, при зачислении стипендии пользователь получает пуш-уведомление о поступлении средств. Помимо суммы и актуального баланса в сообщении указывается, что выплата осуществлена в цифровых рублях.
В ВТБ Онлайн баланс цифровых рублей отображается на отдельном счете - электронном кошельке. С него пользователь в дальнейшем сможет также осуществлять платежи и переводы – как на свои счета, так и на счета других людей. В случае со оплатой штрафа пользователь осуществляет платеж с кошелька с цифровыми рублями. В остальном пользовательский сценарий не отличается от обычной безналичной операции.
В данный момент ВТБ завершает необходимые этапы по настройке технологической инфраструктуры банка для внедрения платежей в цифровых рублях. Банк ожидает утверждения соответствующего законодательства.
«Переводы и платежи в цифровых рублях мы считаем одним из основных драйверов развития отечественного финтеха. Технология цифрового рубля позволяет гарантировать безопасность платежей. Мы уверены, что продемонстрированный нами прототип с получением стипендии и оплатой штрафов будет активно изучаться для дальнейшего внедрения этого вида платежей в России, популяризации цифрового рубля среди россиян», – отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.
«Мы заинтересованы в скорейшем предоставлении нашим клиентам всех новых финансовых инструментов. В первом квартале 2025 года ВТБ будет готов к началу операций с цифровым рублем: открывать и пополнять счета, делать переводы, принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Полагаем, что первыми наиболее активно использовать новую форму нацвалюты начнут получатели государственных выплат и пособий, и наша задача - сделать этот процесс бесшовным и не отличающимся от других безналичных операций», — сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
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