Новости Татарстана
· 16+ · Служба новостей

ВТБ показал новые операции в цифровых рублях

В I квартале 2025 года ВТБ будет технически гот...

Подписаться в Telegram

В I квартале 2025 года ВТБ будет технически готов к использованию цифрового рубля. Банк ожидает запуска технологии от Банка России. На FINOPOLIS-2024 ВТБ представил прототип зачисления студенческой стипендии и оплату штрафа в цифровых рублях.

Получение выплаты в цифровых рублях или совершение платежей выглядит максимально привычно. Например, при зачислении стипендии пользователь получает пуш-уведомление о поступлении средств. Помимо суммы и актуального баланса в сообщении указывается, что выплата осуществлена в цифровых рублях.

В ВТБ Онлайн баланс цифровых рублей отображается на отдельном счете - электронном кошельке. С него пользователь в дальнейшем сможет также осуществлять платежи и переводы – как на свои счета, так и на счета других людей. В случае со оплатой штрафа пользователь осуществляет платеж с кошелька с цифровыми рублями. В остальном пользовательский сценарий не отличается от обычной безналичной операции.

В данный момент ВТБ завершает необходимые этапы по настройке технологической инфраструктуры банка для внедрения платежей в цифровых рублях. Банк ожидает утверждения соответствующего законодательства.

«Переводы и платежи в цифровых рублях мы считаем одним из основных драйверов развития отечественного финтеха. Технология цифрового рубля позволяет гарантировать безопасность платежей. Мы уверены, что продемонстрированный нами прототип с получением стипендии и оплатой штрафов будет активно изучаться для дальнейшего внедрения этого вида платежей в России, популяризации цифрового рубля среди россиян», – отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

«Мы заинтересованы в скорейшем предоставлении нашим клиентам всех новых финансовых инструментов. В первом квартале 2025 года ВТБ будет готов к началу операций с цифровым рублем: открывать и пополнять счета, делать переводы, принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Полагаем, что первыми наиболее активно использовать новую форму нацвалюты начнут получатели государственных выплат и пособий, и наша задача - сделать этот процесс бесшовным и не отличающимся от других безналичных операций», — сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

горячий туман

Новости Татарстана

день назад

2 человека сгорели заживо в ДТП на трассе Казань-Оренбург

Интересное в Казани

2 дня назад

Скрытая угроза: что нужно знать о кисте зуба и как её вылечить

техник программист в Москве

Новости Татарстана

день назад

9-летний мальчик поджёг школу № 62 в Челнах

Новости Казани

11 часов назад

В Московский зоопарк из Казани привезли медведя после жалоб зоозащитников

Новости Казани

день назад

В Казани 16 октября проверят системы оповещения населения

Новости Казани

7 часов назад

В Казани хотят ввести новые ограничения на движение и парковку авто

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 15 октября поезд сошел с рельсов
Лонгриды
день назад

«Нормальные люди всегда будут хотеть иметь детей»: депутаты о законопроекте по запрету пропаганды чайлдфри

Депутаты Госсовета РТ прокомментировали запрет ...

Новости Татарстана

5 часов назад

Т2 и Московская биржа будут совместно улучшать финансовые сервисы для россиян

Гид по скидкам Казани

день назад

Последний рывок и в пляс! Показываем, как казанцы будут праздновать новогодние корпоративы 2024-2025

Новости Татарстана

6 часов назад

В ВТБ назвали сроки начала эры открытого банкинга

Новости Татарстана

7 часов назад

В Алексеевском районе в ДТП пострадал человек, один умер
По требованию прокуратуры в Ленино-Кокушкино за...
Новости Казани
10 часов назад

По требованию прокуратуры в Ленино-Кокушкино закрылся колледж

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане 17 октября ожидаются туман и гололед

Новости Татарстана

7 часов назад

ВТБ показал новые операции в цифровых рублях

Новости Казани

8 часов назад

Казань — Нижний Новгород могут связать новые поезда
Технологии Big Data помогают зарабатывать клиен...
Новости России
5 дней назад

Технологии Big Data помогают зарабатывать клиентам ВТБ