ВТБ определил самые активные регионы ПФО по числу переводов через СБП

Всего в 2023 году клиенты ВТБ совершили рекордное число переводов внутри России – 1 млрд транзакций, это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Объем исходящих операций по сравнению с 2022 годом вырос в 1,6 раз и превысил 6 трлн рублей. Четверо из пяти клиентов банка (81%) переводят деньги в другие банки через СБП. Остальные 19% приходятся на переводы по картам или по реквизитам. Всего за прошлый год клиенты банка в ПФО совершили через СБП более 110 млн переводов в другие банки, что в два раза выше результата за 2022 год. В среднем один клиент совершает около 6 исходящих переводов в месяц. За счет простоты и удобства этот способ расчетов безоговорочно вытеснил переводы по номеру счета и реквизитам. Суммарный объем транзакций по округу составил 456 млрд рублей. Чаще всего сервисом переводов через СБП пользовались жители Татарстана – за год здесь проведено 16,9 млн операций. Самарцы переводили средства 12 млн раз, жители Пермского края и Нижегородской области совершили 11,3 млн транзакций, Башкирии – 10,4 млн, Оренбуржья – 8,4 млн, Саратовской области – 7,9 млн. Меньше всего – до 3 млн раз в течение года переводы по номеру телефону совершали пользователи мобильного приложения и онлайн-банка ВТБ из Ульяновской области, республик Мордовия и Марий Эл. Наибольший объем операций по итогам года в ПФО приходится на Татарстан (79 млрд рублей), Нижегородскую и Самарскую области (по 56 млрд). В топ-5 регионов также вошли Республика Башкортостан и Пермский край (по 45 млрд рублей). В целом по округу средняя сумма транзакции по итогам 2023 года составила 4,4 тыс. рублей. Самый высокий «средний чек» зафиксирован в Нижегородской и Ульяновской областях (4,9 тыс. рублей), Татарстане, Пензенской и Самарской областях (4,6 тыс.). При этом, заметно существенное гендерное различие в суммах чека. По данным банка за декабрь, средний чек перевода у женщин примерно на 20-30% ниже, чем у мужчин в зависимости от региона. «Переводы уже давно стали самыми востребованными и регулярными операциями у клиентов ВТБ. Благодаря простоте, удобству, безопасности, а также отсутствию комиссии сервис СБП уже практически полностью заменил собой карточные транзакции – мы видим, что по итогам 2023 года число новых клиентов, совершивших перевод в другой банк по номеру телефона, выросло в 1,5 раза. Чаще всего пользователи переводят средства на собственные счета, а также родственникам. При этом все больше россиян выбирают для ежедневных операций ВТБ. Это связано как с расширением нашей активной клиентской базы в 2023 году на 2,3 млн человек, так и с ростом количества клиентов, которые переводят средства в ВТБ», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.