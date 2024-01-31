ВТБ: объем выдач «арктической ипотеки» превысил 1 млрд рублей

Наибольший объем выдач по «арктической ипотеке» приходится на Архангельскую область, где клиенты получили в ВТБ уже более 820 млн рублей. В топ-3 также входят Красноярский край (свыше 360 млн) и Мурманская область (ок. 50 млн). В основном по программе клиенты приобретают вторичное жилье, которое занимает около 80% в выдачах.

«ВТБ всегда выступал за адресную помощь клиентам, особенно в вопросе улучшения жилищных условий. И арктическая ипотека - один из удачных проектов точечной поддержки заемщиков. Мы понимаем, что наличие собственного комфортного жилья особенно актуально в суровых климатических условиях, поэтому подключились к реализации программы среди первых на рынке. В период высоких ставок по рыночным ипотечным программам наибольший отклик у жителей арктической зоны вызывает возможность купить на льготных условиях вторичное жилье – с таким объектами мы провели большинство сделок», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

«Арктическая ипотека» позволяет купить недвижимость со ставкой 2% на весь срок договора в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряде территорий, Архангельской области, Красноярского края, Республик Коми и Карелия. При этом стоимость одного квадратного метра приобретаемого объекта не должна превышать среднерыночной показатель по субъекту, который устанавливается Минстроем РФ.

Воспользоваться льготной ставкой могут супруги не старше 35 лет, одинокие родители не старше 35 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 19 лет, а также сотрудники медицинских и образовательных организаций. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20,1% от стоимости недвижимости. Максимальный размер кредита может достигать 9 млн рублей, а срок – 20 лет. Условия программы не распространяются на рефинансирование ранее оформленных жилищных кредитов.

В ВТБ получить «арктическую ипотеку» клиенты могут на покупку квартир и таунхаусов на первичном рынке. В сельских населенных пунктах и моногородах возможно приобретение вторичных объектов. Оформить заявки на программу заемщики могут в контакт-центре ВТБ по номеру 1000, через партнеров, сайт и офисы банка.