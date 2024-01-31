ВТБ: объем выдач «арктической ипотеки» превысил 1 млрд рублей
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С начала декабря более 360 клиентов оформили в ВТБ кредиты по новой льготной программе «арктическая ипотека». Общий объем сделок уже превышает 1,3 млрд рублей. Средняя сумма, за которой обращаются клиенты при покупке недвижимости, составляет 3,6 млн рублей.
Наибольший объем выдач по «арктической ипотеке» приходится на Архангельскую область, где клиенты получили в ВТБ уже более 820 млн рублей. В топ-3 также входят Красноярский край (свыше 360 млн) и Мурманская область (ок. 50 млн). В основном по программе клиенты приобретают вторичное жилье, которое занимает около 80% в выдачах.
«Арктическая ипотека» позволяет купить недвижимость со ставкой 2% на весь срок договора в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряде территорий, Архангельской области, Красноярского края, Республик Коми и Карелия. При этом стоимость одного квадратного метра приобретаемого объекта не должна превышать среднерыночной показатель по субъекту, который устанавливается Минстроем РФ.
Воспользоваться льготной ставкой могут супруги не старше 35 лет, одинокие родители не старше 35 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 19 лет, а также сотрудники медицинских и образовательных организаций. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20,1% от стоимости недвижимости. Максимальный размер кредита может достигать 9 млн рублей, а срок – 20 лет. Условия программы не распространяются на рефинансирование ранее оформленных жилищных кредитов.
В ВТБ получить «арктическую ипотеку» клиенты могут на покупку квартир и таунхаусов на первичном рынке. В сельских населенных пунктах и моногородах возможно приобретение вторичных объектов. Оформить заявки на программу заемщики могут в контакт-центре ВТБ по номеру 1000, через партнеров, сайт и офисы банка.
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