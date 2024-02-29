ВТБ намерен сохранить лидирующие позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе
Финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике – цель корпоративно-инвестиционного блока, заявленная в Стратегии ВТБ на 2024-2026 годы. Среди задач: стать лучшим на рынке финансовым партнером в реализации крупных инвестиционных проектов, а также сохранить лидерские позиции в инвестиционном банковском бизнесе.
«На рынке корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса одновременно сложилось два ключевых тренда, создающих уникальные предпосылки для дальнейшего роста. С одной стороны, существенное сокращение источников международного финансирования для крупнейших корпораций дает крупным российским банкам возможность развития отношений с ними. С другой стороны, необходимость в усилении роли рынка внутреннего капитала в качестве одного из источников долгосрочного фондирования создает уникальные условия для развития брокерского бизнеса, структурных продуктов, консультирования в рамках размещений долгового и акционерного капитала», - сказал член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.
Основной фокус стратегии КИБа направлен на:
· Существенный рост – до 15% – доли в обслуживании внешнеэкономической деятельности корпоративных клиентов в мягких валютах. Это рост объемов клиентской конверсии и деривативов, торгового финансирования, предложение лучшего сервиса.
· Сохранение лидирующих позиций на рынке продуктов инвестиционного бизнеса.
· Рост доли рынка брокерского обслуживания физических лиц за счет дальнейшего развития продуктового предложения для физических лиц и корпоративных клиентов, повышения качества клиентского сервиса.
· Сохранение доли рынка кредитования, «дешевых» депозитов и текущих счетов. Планируем и дальше развивать продукты транзакционного бизнеса для сохранения статуса банка первого выбора и повышения уровня охвата клиентов.
КИБ-2026:
· Доля рынка по кредитам 21,1%, рост кредитного портфеля +9% CAGR;
· Доля рынка по депозитам 22,6%, рост депозитов +9% CAGR;
· Лидерство на рынке банковского сопровождения (1-2 позиция);
· №1 на рынках FX, структурных продуктов, локального DCM, драгоценных металлов;
· Рост доли на рынке брокерских услуг для физлиц до 25%.
«Инвестиционный бизнес – это то, что мы умеем делать лучше других. Поэтому мы продолжим развитие линейки инвестиционных продуктов с сохранением лидирующих позиций банка на рынке. Структурные продукты, конверсионные операции и деривативы, операции с драгоценными металлами и другими товарно-сырьевыми активами, концессии и ГЧП, консультационные услуги в части сделок слияний и поглощений, привлечения долгового и акционерного капитала – все это конкурентное преимущество ВТБ, позволяющее всесторонне отвечать на запросы крупных корпоративных клиентов. Наша стратегия предполагает, что мы продолжим расширение валютных пар в сторону валют дружественных стран для конверсионных и деривативных инструментов, нарастим объем выпуска структурных продуктов, ускорим развитие товарно-сырьевого бизнеса для финансирования экспортных и внутренних поставок товаров, сделаем бОльший фокус на участие в крупных государственно-частных партнерствах и концессиях. Фокус в плане технологичности - Фокус на биометрию, роботизацию инвестиций, умные города, цифровой путь клиента», - подчеркнул Виталий Сергейчук.