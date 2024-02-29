ВТБ намерен сохранить лидирующие позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе

«Инвестиционный бизнес – это то, что мы умеем делать лучше других. Поэтому мы продолжим развитие линейки инвестиционных продуктов с сохранением лидирующих позиций банка на рынке. Структурные продукты, конверсионные операции и деривативы, операции с драгоценными металлами и другими товарно-сырьевыми активами, концессии и ГЧП, консультационные услуги в части сделок слияний и поглощений, привлечения долгового и акционерного капитала – все это конкурентное преимущество ВТБ, позволяющее всесторонне отвечать на запросы крупных корпоративных клиентов. Наша стратегия предполагает, что мы продолжим расширение валютных пар в сторону валют дружественных стран для конверсионных и деривативных инструментов, нарастим объем выпуска структурных продуктов, ускорим развитие товарно-сырьевого бизнеса для финансирования экспортных и внутренних поставок товаров, сделаем бОльший фокус на участие в крупных государственно-частных партнерствах и концессиях. Фокус в плане технологичности - Фокус на биометрию, роботизацию инвестиций, умные города, цифровой путь клиента», - подчеркнул Виталий Сергейчук.