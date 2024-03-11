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ВТБ Мои Инвестиции включили «Алросу» и Мосбиржу в число фаворитов на российском рынке

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Акции «Алросы» и Московской биржи вошли в обновленную подборку самых перспективных бумаг на российском фондовом рынке, составленную экспертами брокера «ВТБ Мои Инвестиции». При этом аналитики исключили из ТОП-10 акции «Мечела» и ЮГК.

«Мы добавляем акции «Алросы» на фоне перспективы восстановления рынка алмазов на горизонте 3-9 месяцев. В долларовом выражении акции торгуются на исторически минимальных отметках, с дисконтом около 40% к среднеисторическим значениям EV/EBITDA. Также ожидаем увидеть признаки оживления спроса на алмазы со стороны Индии, мирового лидера по огранке», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Кроме того, аналитики брокера ВТБ добавили в ТОП-10 акции Московской биржи. Это связано с публикацией позитивных результатов компании по МСФО за 2023 год, а также решением о выплате дивидендов в размере 65% от прибыли, что значительно выше прогнозов. Также на фоне роста объемов торгов и сохранения высоких процентных ставок эксперты видят дальнейший потенциал роста операционного дохода Мосбиржи в 2024 году.

При этом аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» исключили из подборки бумаги «Мечела», поскольку результаты компании за 2023 год оказались ниже ожиданий. Также эксперты брокера зафиксировали прибыль по акциям ЮГК, которые выросли более чем на 40% с момента IPO.

Эксперты брокера ВТБ Мои Инвестиции обновляют ТОП-10 акций ежемесячно в соответствии с текущей оценкой и перспективами бумаг российских компаний.

* - ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц

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