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ВТБ и «Открытие» объединили более половины портфеля потребкредитов

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В рамках интеграции двух банков 265 тысяч заемщиков «Открытия», которые оформили почти 300 тысяч потребкредитов, перешли на обслуживание в ВТБ. Все условия по кредитам, включая размер платежа, срок погашения и процентную ставку, для них остались неизменными.

«Уже более половины клиентов «Открытия» с кредитами наличными перешли в ВТБ. Условия обслуживания по договорам для них остаются прежними, при этом они получают доступ ко всей экосистеме продуктов и сервисов ВТБ – как финансовых, так и нефинансовых. Для клиентов «Открытия», которые только планируют перейти в ВТБ, мы предлагаем простой и понятный процесс: единственный шаг – открыть мастер-счет в ВТБ, не нужно перезаключать кредитный договор и оформлять страховку, если она была получена ранее. Для нас важно, чтобы в рамках интеграции двух банков клиенты «Открытия» продолжили получать банковскую поддержку на максимально комфортных условиях», – отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов.

Переход клиентов с кредитами наличными из банка «Открытия» в ВТБ начался в четвертом квартале 2023 года на условиях цессии кредитного портфеля – переуступки прав требования долга.

«Заемщики банка, оформившие потребительские кредиты, первыми начали переходить в ВТБ в рамках объединения розничного бизнеса. Чтобы сделать для них переход максимально комфортным, мы значительно упростили клиентский путь: для удобства погашения достаточно только открыть бесплатный мастер-счет в ВТБ, никаких дополнительных действий от клиентов не требуется», – отметил лидер трайба «Кредитование» банка «Открытие» Михаил Чамров.

Активный переход на обслуживание в ВТБ для клиентов «Открытия» начнется в конце апреля текущего года. Предложения о переводе в ВТБ должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами.

Оценить преимущества обслуживания в ВТБ клиенты банка могут уже сейчас. С декабря 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. Всего в 2024 году с ВТБ объединятся более 250 офисов «Открытия». C января в офисах «Открытия» доступна широкая линейка розничных финансовых продуктов ВТБ: дебетовые и кредитные карты, ипотека, сберегательные продукты и автокредиты. Клиентам «Открытия» с активным премиальным статусом ВТБ предлагает бесплатное обслуживание и пакет ВТБ Привилегия. Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.

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