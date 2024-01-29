ВТБ фиксирует снижение мошеннических атак впервые за четыре года
2023 год стал переломным в борьбе с мошенниками – впервые за четыре года их активность на розничных клиентов снизилась. Число таких случаев за год составило 6,5 млн, что на 16% меньше 2022 года. ВТБ удалось спасти 10,5 млрд рублей на счетах более 100 тысяч клиентов.
По данным ВТБ, в прошлом году мошенники пытались похитить средства клиентов банка 6,5 млн раз. Наиболее активными по мошенническим звонкам, на которые пришлось 90% всех действий злоумышленников, были февраль, март и апрель прошлого года. Наиболее спокойными – последние 4 месяца года. Сократить мошеннический трафик помогло IT-решение ВТБ, позволившее полностью автоматизировать сбор и передачу данных о попытках мошеннических звонков в Минцифры РФ и операторам связи.
Основной методикой борьбы с мошенническими звонками является отслеживание номеров и траффика злоумышленников и блокировка телефонных номеров у операторов связи. До внедренного IT-решения ВТБ процесс от фиксации звонка до его блокировки оператором связи занимал до 7 дней. Это время требовалось на сбор информации о звонках, ручную обработку и передачу данных в Банк России и Минцифры.
Автоматизированная система позволяет перевести этот процесс в онлайн и существенно ускорить блокировку номеров, число новых звонков от злоумышленников с использованием уже скомпрометированного телефонного номера сокращается.
За последний год мошенники все активнее стали использовать схему с инвестициями: когда людей вовлекают в сомнительные бизнес-схемы, связанные с покупкой криптовалюты, и обещают большую доходность после вложения денег. Для убедительности злоумышленники создают специальные фейковые сайты или приложения якобы для контроля роста инвестиций, создают фейковые графики показывающие прибыль. Чтобы продемонстрировать потенциальному жертве-инвестору «безопасность» вложений, ей могут позволить снять некоторые средства со счета. Злоумышленники могут раскручивать жертву по этой схеме несколько месяцев. Банк напоминает, прежде чем приступать к инвестициям, в первую очередь, важно проверить наличие у компании необходимых документов и лицензий.