Встретим весну здоровыми!

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Как защититься от ОРВИ и гриппа

Вот и пришла долгожданная весна. Постепенно становится теплее и многие люди с первыми весенними днями меняют свой гардероб на более «легкий» демисезонный. Но мартовская погода переменчива и вполне подходит для распространения вирусов, которые не ещё не ушли. А потому подхватить ОРВИ, грипп и коронавирус мы пока рискуем ничуть не меньше, чем зимой. К счастью, свести такие риски к минимуму вполне реально, пишет «Московский комсомолец».

Эпидемиологическая обстановка на протяжении зимы была не самой благополучной и, хотя ближе к весне начала улучшаться, показатели заболеваемости остаются на высоком уровне. По данным Роспотребнадзора в последнюю неделю февраля было зарегистрировано свыше 766 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. При этом в 44 регионах России отмечается превышение средних по стране показателей. Наиболее часто фиксируется так называемый «гонконгский» грипп А (Н3N2), однако в течение последних недель наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом B. Продолжает беспокоить и ковид, причём самым распространённым является геновариант «омикрон». При этом надо отметить, что омикрон-штамм нельзя выявить по симптомам, для его диагностики требуются специальные тесты.

Грипп А, грипп B, омикрон, респираторно-синцитиальный вирус, рино- и аденовирусы – как защититься от такого количества разнообразных инфекций? Решение есть – утверждают специалисты. При профилактике самых разных вирусных заболеваний высокую эффективность показывают противовирусные препараты прямого действия – такие, например, как Амиксин, Интерферон или Арбидол. Их своевременное использование позволяет существенно сократить продолжительность и тяжесть заболеваний, уменьшить риски осложнений.

Исследования эффективности противовирусных препаратов проводятся во многих странах. Например, в базе данных PubMed насчитывается около 500 научных работ, посвящённых умифеновиру – действующему веществу российского препарата Арбидол, при этом свыше 70% публикаций – зарубежные. В конце 2023 года в ведущем международном специализированном издании Immunity, Inflammation and Disease была опубликована статья китайских учёных, которые, проанализировав все имеющиеся исследования, пришли к выводу, что российский препарат можно успешно применять при профилактике и терапии самых разных возбудителей, включая вирусы гриппа А и В, и «омикрон».

Используя противовирусные препараты, не забывайте и о простых профилактических и гигиенических правилах. Мойте руки и промывайте нос после возвращения с улицы, чаще проветривайте комнату, старайтесь избегать мест скопления людей. И обязательно обращайтесь к врачу при появлении первых симптомов простуды и гриппа.

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