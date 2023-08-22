Все же покажут: в Татарстане с 9 сентября стартует прокат фильма «Барби»

Кинотеатры Татарстана с 9 сентября покажут «Барби»

В республике с 9 сентября начнут показывать фильм режиссера Греты Гервиг «Барби». Первыми картину увидели зрители в Лос-Анджелесе 9 июля.

Кинотеатры анонсируют показ фильма, как предсеансовое обслуживание — зритель фактически покупает билет на просмотр другого фильма, а «Барби» ему показывают дополнительно, как будто бесплатно.

Таким способом прокатчики пытаются обойти запрет на показ мировых премьер, которые были введены многими киностудиями после начала СВО.

Стоимость билетов на премьеру в Казани начинается с 300 рублей.

Будет ли в Татарстане показываться фильм Кристофера Нолана «Опенгеймер» пока до конца не ясно.

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