«Все, что ни делается, – к лучшему»: капитан «Лады» Березин рассказал о своем уходе из «Нефтехимика»

Капитан «Лады» Максим Березин рассказал о своем уходе из ХК Нижнекамска «Нефтехимик»

Капитан «Лады» Максим Березин рассказал о своем уходе из хоккейного клуба «Нефтехимик». Напомним, что 32-летний защитник является рекордсменом нижнекамского клуба по числу матчей.

Отмечается, что летом мало кто ждал увидеть спортсмена в «Ладе». При этом, сам Березин заявляет, что переход стал сюрпризом и для него самого. Он отметил, что у «Нефтехимика» получился прошлый сезон, ведь даже с учетом десяти поражений на старте путевка в плей-офф все же была завоевана.

Максим Березин заявляет, что планировал остаться и продолжать помогать родной команде, однако, с его слов, летом состоялся «не совсем понятный разговоров с менеджментом "Нефтехимика"». В результате спортсмену дали понять, что команда намерена обновиться, передает его слова sports.ru.

Сразу после этого Березин приступил вместе со свои агентом к поиску других вариантов, в результате чего вышли на контракт с Рафиком Якубовым и выбрали «Ладу».