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· Артем Акчурин

Врачу из Татарстана вручили "Орден Мужества"

Врачу из Татарстана вручили "Орден Мужества"

kazan.mk.ru

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Хирургу Рафаэлю Габдрахманову, который работает в зоне СВО вручили Орден Мужества. Габдрахманов командует медпунктом полка, где работают его земляки-медики.

Орден Мужества был присужден хирургу за его отвагу и усилия по спасению, эвакуации бойцов с поля боя. Церемония награждения состоялась прямо в лесополосе на позиции.

Для хирурга было неожиданность, что он получит награду.

Рафаэль, из-за нехватки персонала, сам работает на поле боя. Он отправляется в зону минометного или автоматного обстрела на бронированных машинах, БТРах, чтобы спасти бойцов и эвакуировать их из опасных мест.

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