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2 иглы из живота женщины вытащили врачи РКБ Татарстана

Изначально на КТ была видна только одна игла

РКБ Татарстан

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В РКБ Татарстана успешно извлекли две хирургические иглы из брюшной полости 62-летней женщины. Как сообщили в пресс-службе больницы, пациентка обратилась за помощью после пяти лет страданий от болей в животе, которые начались после гинекологической операции в одной из районных больниц республики.

Женщина рассказала, что за это время несколько раз обращалась к врачам, но ее направляли от одного специалиста к другому, даже к психиатру, подозревая психосоматические проблемы. Когда она наконец попала в клинику, на компьютерной томографии были выявлены инородные тела. Врач уточнил, что вместе с заведующим отделением рентген-хирургических методов лечения и диагностики №2 Иреком Ахметовым они с помощью УЗИ и рентгеновского контроля точно определили местоположение обеих игл.

Изначально на КТ была видна только одна игла, но после рентгеновского обследования была обнаружена и вторая. Лапароскопия оказалась невозможной из-за маленького размера предметов. Ирек Ахметов объяснил, что врачи использовали рентген для точного поиска и разметки пути к иглам. После того как разметка была завершена, был сделан небольшой разрез в левом подреберье, и иглы были аккуратно извлечены.

Операция прошла без осложнений, и состояние пациентки стабилизировалось.

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