Врачи удалили «дьявольский рог» на голове пациента в Набережных Челнах

Врачи Городской больницы №5 в Набережных Челнах провели необычную операцию. К ним обратился 30-летний мужчина с редким кожным новообразованием — гигантской роговой кератомой на голове. В народе такие образования называют «дьявольскими рогами».

Опухоль достигла 11 см и вызывала боли, особенно во сне. Онколог направил пациента на хирургическое удаление. Оперировал сосудистый хирург Рузиль Хурматуллин — за 25 лет работы он столкнулся с таким впервые.

Операция прошла под общим наркозом: опухоль полностью иссекли, основание выскоблили и прижгли, чтобы не допустить рецидива. Мужчина успешно восстановился и уже выписан домой. Образец отправили на гистологию.