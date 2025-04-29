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Врачи из Челнов рассказали о самых опасных предметах, извлекаемых из детей

Врачи Набережных Челнов рассказали, какие предм...

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Врачи Набережных Челнов раскрыли, какие предметы чаще всего извлекают из организмов детей.

В Телеграм-канале местного горздрава сообщили, что в желудках и бронхах маленьких пациентов нередко оказываются разнообразные вещи — от бусин до батареек, от магнитиков до деталей конструктора.

Особое внимание врачи уделили случаям с магнитами в форме шариков, которые попадают в пищеварительный тракт. Они могут стать причиной серьезных заболеваний и даже трагедий. Врачи объяснили, что один шарик может выйти самостоятельно, но два и более — представляют смертельную опасность. Магниты могут притягиваться через стенки кишечника, что приводит к некрозу (отмиранию тканей), перфорации (разрыву кишки) и перитониту (воспалению брюшной полости).

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