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Врач назвал 5 причин, почему большинство людей просыпаются в 4 утра

Среди возможных причин он назвал...

pixabay.com

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Врач Дмитрий Дуйкин, руководящий центром сомнологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, в интервью для «Самараонлайн 24» пояснил, что привычка многих людей просыпаться к четырем утра связана со сложной структурой сна. По его словам, сон формируется несколькими стадиями и циклами (1-я, 2-я, 3-я стадия, затем REM-фаза и физиологические подбуживания с интервалом в полтора–два часа). Такие кратковременные пробуждения обычно не сохраняются в памяти у здоровых людей: полисомнография показывает 3–4 подъемa за ночь, но человек уверен, что спал непрерывно.

Врач уточнил, что иначе дело обстоит при наличии проблем со здоровьем или патологиях сна. Если человек просыпается в состоянии тревоги и боится, что не сможет уснуть, это уже говорит о более серьезных нарушениях. Среди возможных причин он назвал:

  1. Соматические факторы: частые позывы к мочеиспусканию, апноэ и другие состояния.
  2. Болевые синдромы: дискомфорт в суставах, спине, а также неудобная постель.
  3. Заболевания сна: всего выявлено около 50–60 таких расстройств, в том числе синдром апноэ, синдром беспокойных ног, синдром периодических движений конечностей.
  4. Устойчивые рефлексы, выработанные годами (ночные смены, вахты, дежурства).
  5. Депрессивные и неврологические реакции, тревожность, неврозы.

Он также отметил, что примерно в 60% случаев главная роль принадлежит соматическим либо депрессивным (включая скрытые расстройства) факторам, а оставшиеся 40% связаны с поведенческими установками — например, когда человек долгое время привык вставать по ночам на работу или для кормления ребенка. По мнению специалиста, если пробуждения регулярно наступают более чем на полчаса раньше обычного подъема, происходят не реже трех раз в неделю и продолжаются свыше трех месяцев, стоит задуматься о консультации у сомнолога.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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