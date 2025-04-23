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Врач из Татарстана ответила на вопрос о безопасности вакцины

Галимуллина уточнила, что состав вакцин может р...

pixabay

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Гузэль Галимуллина, врач по гигиеническому воспитанию ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики», поделилась информацией о составе вакцин, их безопасности и важности вакцинации.

По ее словам, современные вакцины в большинстве случаев безопасны. Как и другие медикаменты, они могут вызвать побочные эффекты, однако обычно это легкие и кратковременные реакции, такие как болезненность в месте укола или незначительное повышение температуры. Риск серьезных осложнений от вакцин крайне мал и гораздо ниже, чем опасности самой болезни.

Галимуллина уточнила, что состав вакцин может различаться, но в него обычно входят антиген (ослабленный или уничтоженный микроорганизм или его частица, активизирующая иммунный ответ), адъюванты (вещества, усиливающие иммунный ответ), стабилизаторы и консерванты (для продления срока хранения). Все компоненты проходят строгие проверки, и каждая партия вакцины оценивается на безопасность и эффективность. Все они необходимы для защиты организма от серьезных заболеваний.

Она также подчеркнула, что вопрос обязательной вакцинации вызывает споры. С одной стороны, каждый человек вправе сам решать, как заботиться о своем здоровье, но с другой — вакцинация играет важную роль в охране здоровья общества, особенно среди уязвимых групп. Галимуллина посоветовала обратиться за консультацией к участковому врачу — педиатру или терапевту, если возникло желание сделать прививку и подготовиться к вакцинации, пишет 116.ру.

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