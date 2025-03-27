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Врач из Татарстана могла выжить 27 марта при крушении батискафа в Египте

Как уточнили в ведомстве, первоначальные данные...

Екатерина Елисеева

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Вечером в четверг в Минздраве Татарстана заявили, что педиатр Кристина Валиуллина, ранее считавшаяся погибшей при аварии батискафа в Египте, возможно, осталась жива.

Как уточнили в ведомстве, первоначальные данные основывались на информации от туроператора и местной больницы. Однако, по их словам, из-за возможной путаницы эти сведения могли оказаться неточными.

Ранее сообщалось, что в результате крушения батискафа в Красном море погибли семь человек, включая супругов Равиля и Кристину Валиуллиных — врачей из Татарстана. На момент трагедии с ними находились их две дочери, которых удалось спасти. Сейчас девочки находятся в больнице, пишет КП.

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