Возбуждено дело по факту отравления 12 школьников в Татарстане

12 школьников забрали в инфекционную больницу из детского оздоровительного центра "Дуслык", где недавно стартовал заключительный этап республиканской олимпиады по химии. В лагерь приехали 149 участников из более чем 30 районов, представляющих 9–11 классы.

По словам одного из родственников, еда в столовой показалась детям неаппетитной. После обеда многие почувствовали себя плохо. Некоторых забрали родители, десятерых отправили в РКИБ с симптомами: температура, слабость, рвота и головокружение.

Кроме того, родственник отметил, что персонал столовой работал без шапок и перчаток, а помещение было грязным. Ночью её очищали перед проверкой Роспотребнадзора. В связи с инцидентом олимпиада была отменена.

В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего, пишет Mash Iptash.