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Возбуждено дело по факту отравления 12 школьников в Татарстане

Персонал столовой работал без шапок и перчаток,...

pixabay.com

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12 школьников забрали в инфекционную больницу из детского оздоровительного центра "Дуслык", где недавно стартовал заключительный этап республиканской олимпиады по химии. В лагерь приехали 149 участников из более чем 30 районов, представляющих 9–11 классы.

По словам одного из родственников, еда в столовой показалась детям неаппетитной. После обеда многие почувствовали себя плохо. Некоторых забрали родители, десятерых отправили в РКИБ с симптомами: температура, слабость, рвота и головокружение.

Кроме того, родственник отметил, что персонал столовой работал без шапок и перчаток, а помещение было грязным. Ночью её очищали перед проверкой Роспотребнадзора. В связи с инцидентом олимпиада была отменена.

В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего, пишет Mash Iptash.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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