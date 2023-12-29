Восемь стран претендуют на проведение фиджитал «Игр будущего»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объявил, что целых восемь стран выразили желание принять у себя фиджитал «Игры будущего». Место проведения этих инновационных соревнований будет определено после завершения аналогичного турнира в Казани в 2024 году.



Чернышенко отметил, что представили порядка 140 стран проявляют интерес к турниру, некоторые из них приняли участие в программе «Наблюдатель» на тестовых играх в октябре, где им была предоставлена возможность не только наблюдать за самими соревнованиями, но и оценить высокий уровень их организации.

Стоит напомнить, что соревнования состоятся в Казани с 21 февраля по 3 марта.

Ранее, Чернышенко сообщил, что новые спортивные объекты для Игр БРИКС не потребуются.