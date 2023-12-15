Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты ЖКУ

В России предложили освободить многодетные семьи от оплаты ЖКУ. С данной идеей выступила детский омбудсмен РТ Ирина Волынец.



Она отправила обращение в комитет Госдумы по семейным вопросам. В документе написано, что для многодетных семей подобная поддержка необходима.



Детский омбудсмен предложила установить определенный норматив для каждого проживающего в квадратных метрах. И оплачивать коммунальные услуги многодетным семьям придется только при превышении установленного показателя.Волынец подытожила, что поддержка такого проекта поможет улучшить демографическую ситуацию, повысив рождаемость.