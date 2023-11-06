Волонтеры из Мамадыша передали гумпомощь в зону СВО

В Мамадыше прошла акция в помощь землякам, которые находятся в зонах СВО. Мероприятие организовали местныме волонтеры.

Учитывая предстоящие холода, мамадышцы передали генераторы, теплые одеяла, утеплители для блиндажей и теплые носки. Кроме того, собрано большое количество продуктов, включая овощи. Мастерицы из Мамадыша также оказали свою поддержку и передали бойцам маскировочные сети, халаты и окопные свечи.

Однако помощь не ограничилась только материальными вещами. Родные бойцов также приняли активное участие в подготовке к акции и упаковали для них персонализированные посылки.