Волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» направили гуманитарную помощь госпиталю в Херсонской области

Волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» организовали сбор гуманитарной помощи для госпиталя Херсонской области. В мероприятии приняли участие сотрудники производственных подразделений и аппарата управления предприятия.

Работники компании отправили порядка 100 коробок гуманитарного груза учреждению, нуждающемуся в медикаментах и товарах бытового назначения. На собранные средства добровольцы приобрели лекарственные препараты, медицинские приборы и предметы первой необходимости.

«Вклад каждого из нас – это ощутимая поддержка для тех, кто оказался сегодня в непростой ситуации. Отзываться, объединяться, помогать сообща давно стало в нашем коллективе нормой жизни», - отмечает участник акции Лариса Мухтаруллина.

Справочно

Волонтерские инициативы являются одним из приоритетных направлений социальной деятельности АО «Транснефть – Прикамье». Системной стала поддержка жителей Лисичанска и Северодонецка. Ранее на средства, собранные работниками предприятия, для подшефных городов закуплены медикаменты, товары первой необходимости, одежда и продукты питания. Для одной из школ г. Луганска приобретен лингафонный кабинет. В рамках Всероссийской акции «Книги – Донбассу!» добровольцы собрали более 1 тыс. книг для образовательных учреждений г. Лисичанска. Также для Лисичанска при финансовой поддержке АО «Транснефть – Прикамье» приобретены и переданы дизельные генераторы.