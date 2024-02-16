Волго-Вятский банк Сбербанка открыл в Казани корпоративный учебный центр

Новый корпоративный Учебный центр Сбера открылся в Казани по адресу: пр. Ямашева, 9.

В торжественном открытии приняли участие руководство Банка Татарстан Сбербанка, корпоративные клиенты, представители колледжей и университетов, руководители «Школы 21» и технологического хаба для IT-специалистов. Эксперты провели для участников презентацию образовательных программ и онлайн платформ для обучения и новой волны стажировок SberSeasons для студентов. Гости также стали участниками воркшопа «Как разговаривать с командой на разных языках».

В центре созданы комфортные условия для обучения: просторные аудитории, оснащенные современным оборудованием, ИТ-класс, коворкинг и пространство для отдыха. Площадка доступна для сотрудников, партнеров банка, студентов вузов, ссузов и школьников. Ежедневно здесь будут проходить обучающие мероприятия, направленные на развитие мягких навыков и профессиональных компетенций.

Роман Горев, HR-директор Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Высокий уровень профессиональных компетенций – результат непрерывного обучения. Мы в Сбере это отлично понимаем, потому огромное внимание уделяем образовательным проектам и программам для сотрудников. Новый учебный центр в Казани позволит региональным специалистам развивать компетенции будущего и успешно стоить свой карьерный трек. У нас большой опыт и экспертиза в обучении, поэтому мы готовы делится знаниями и программами с компаниями, предпринимателями, студентами и всеми, кому важно собственное развитие».