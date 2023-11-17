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Волга мелеет: могут начаться проблемы с нерестом рыбы

Волга мелеет: могут начаться проблемы с нерестом рыбы

Фото: открытые источники

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Жители Поволжья могут столкнуться с проблемами нереста рыбы из-за тенденции к обмелению реки Волги, пишут "Известия".
Тревогу пора бить в Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Саратовской и Ульяновской областях. Власти данных регионов уже обратились к президенту страны.

На проблему обратили внимание и в Госдуме, направлено обращение парламентариев в Генпрокуратуру.
Обмеление приведет к нарушению миграции рыбы и ее нереста.

Но есть и более глобальное последствие, считают специалисты. Чем меньше воды в Волге, тем больше вредных веществ и соли в водах Каспийского моря.

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