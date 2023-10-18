Водители "скорых" в Татарстане начали массово увольняться и уходить в "оборонку"

В Татарстане зафиксирована тенденция с массовым увольнением водителей машин скорой помощи. Многие подают заявление об уходе и переходят на работу на предприятия ОПК.

Об этом рассказала глава комитета по социальной политике Госсовета Рт Светлана Захарова.

Наиболее остро проблема стоит в Челнах, Елабуге и Казани. Из 36 машин автограда на дежурство выходят только 17.