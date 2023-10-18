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Водители "скорых" в Татарстане начали массово увольняться и уходить в "оборонку"

Водители "скорых" в Татарстане начали массово увольняться и уходить в "оборонку"

Фото: социальные сети

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В Татарстане зафиксирована тенденция с массовым увольнением водителей машин скорой помощи. Многие подают заявление об уходе и переходят на работу на предприятия ОПК.

Об этом рассказала глава комитета по социальной политике Госсовета Рт Светлана Захарова.
Наиболее остро проблема стоит в Челнах, Елабуге и Казани. Из 36 машин автограда на дежурство выходят только 17.

"Зарплаты там (в ОПК -прим. ред) в разы выше – до 120 тысяч доходят. Пошло массовое увольнение водителей", – отметила депутат.

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