Водители не будут рисковать: в Челнах до 2025 года полностью заменять маршрутки большими автобусами

До 2025 года Набережные Челны полностью заменят маршрутки на большие автобусы

В Набережных Челнах частные перевозчики начали постепенной уменьшать свой автопарк и выставлять маршрутки на продажу, сообщает chelny-izvest.ru. Как отметил руководитель ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин, сейчас пассажиров по городу возит 210-215 маршруток. Контракт с исполкомом на перевозки был заключен до начала 2025 ода. Но глава перевозчиков в Челнах сомневается, что при закупке планируемого количества больших автобусов, частники будут конкурировать с муниципальным транспортом до конца срока.

Он отметил, что на сайте объявлений 70% коммерческого транспорта распродается - местные микроавтобусы. Он считает, что водители не будут рисковать и многие уже сейчас уходит на перевозку вахтовиков, а кто-то просто продает свои машины. Он также напомнил, что схожая ситуация уже происходила в Уфе, где частников убрали в одночасье и они не знали, куда им после этого девать свой транспорт.

Со слов Николая Тятюшкина, если обещанное число больших автобусов поступит в город, то их хватит на перевозу по основным маршрутам - примерно по 26 автобусов на каждый центральный проспект.