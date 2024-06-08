Водителя в Зеленодольске арестовали на 10 дней за тонировку

Сотрудники Зеленодольской Госавтоинспекции остановили 23-летнего автолюбителя за рулём Kia Cerato. Пропускание света передними стеклами не соответствовало норме из-за глухой тонировки, поэтому на водителя составили протокол.

Но при дальнейшей проверке выяснилось, что ранее молодой человек уже привлекался за аналогичное нарушение и ему было выдано требование убрать затемнение с окон авто. Водителя предостерегали, что в случае повторного правонарушения он будет привлечен к ответственности за неповиновение законному требованию полиции. Но водитель Cerato проигнорировал предупреждение

За повторное нарушение в отношении водителя городским судом вынесено решение об административном аресте на 10 дней.