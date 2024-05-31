Во время курения умер житель Татарстана

В Чистополе Татарстана пламя вспыхнуло в квартире на 3 этаже 5-этажного дома. Все случилось из-за неосторожности во время курения сигареты. Об этом сообщили в МЧС.

Сотрудники МЧС РФ вывели на улицу 5 местных жителей в спасительных устройствах. Пожар на площади 20 кв. м потушили 13 специалистов.

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА.