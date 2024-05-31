Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Во время курения умер житель Татарстана

Сотрудники МЧС РФ вывели на улицу 5 местных жителей в спасительных устройствах

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Подписаться в Telegram

В Чистополе Татарстана пламя вспыхнуло в квартире на 3 этаже 5-этажного дома. Все случилось из-за неосторожности во время курения сигареты. Об этом сообщили в МЧС.

Сотрудники МЧС РФ вывели на улицу 5 местных жителей в спасительных устройствах. Пожар на площади 20 кв. м потушили 13 специалистов.

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Начало учебного года в КФУ переносят на 1 ноября из-за саммита

Интересное в Казани

день назад

Топ блюд для пикника: что приготовить на открытом огне, кроме шашлыка

дезинсекция квартиры от вшей

Новости Казани

день назад

Казанцев попросили придумать имя для новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Новости Татарстана

2 дня назад

Летний Open Space Market объявил программу маркета

шлифовка бруса внутри дома цена за квадратный метр в Москве

Лонгриды

16 часов назад

В Казани прошла благотворительная акция «Лапа дружбы»

Новости Казани

день назад

На Равиля Зиганшина возбудили дело, в офисе ПСО «Казань» обыски

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане 10-летний мальчик утонул в бассейне "Жемчужина"

Новости Татарстана

день назад

Обманувшего 43 человек казанского застройщика задержали

Новости Казани

день назад

Педагог из Казани в топе-10 лучших учителей по обществознанию в РФ
Новости Татарстана
час назад

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА

Новости Казани

час назад

13-летний подросток на велосипеде врезался в KIA в Казани

Интересное в Казани

день назад

Ак Барс Дом вдохновил атмосферой новых жилых комплексов

Новости Татарстана

2 часа назад

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

Новости Казани

2 часа назад

Подробности ДТП на Чуйкова в Казани, где перевернулось авто
На Островского 31 мая машина перевернулась в результате ДТП
Новости Казани
20 минут назад

На Островского 31 мая машина перевернулась в результате ДТП

Новости Татарстана

3 часа назад

В бассейне "Жемчужина", где утонул 10-летний мальчик, 12 лет не было инструктора

Новости Татарстана

19 часов назад

Нижнекамцы смогут обменять сигарету на поход в спортивный клуб и на сладости

Новости Казани

19 часов назад

В Казани у нового театра Камала изымут еще 5 гаражей и землю
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной