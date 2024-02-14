Власти Зеленодольска прокомментировали отправку старых УАЗиков на СВО

«Боевое братство» Зеленодольского района возьмет под контроль отправку автомобилей в зону СВО. Это решение было объявлено после встречи активистов с главой района Михаилом Афанасьевым. Сообщает пресс-служба Зеленодольска.



В видеообращении бойцов СВО к главе района, которое стало широко распространено в соцсетях в понедельник, они выразили недовольство двумя «УАЗами», отправленными из Зеленодольска в поддержку фронта.

В записи, опубликованной активистом из Зеленодольска Алексеем Кокуриным, один из солдат назвал эти машины «хламом», не годным даже для использования в качестве запчастей. В сообщении, приведенном в посте, упоминается, что «Администрация города занимается показухой».



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Михаил Афанасьев, глава района, отметил, что он несет полную ответственность за все события на территории района. Эти два "УАЗа" были приобретены предприятием "Икар ЛТД" и отправлены в зону СВО за счет, который сам приобретает и ремонтирует подержанные автомобили для этой цели». Он также добавил, что машины были тщательно проверены перед отправкой, но возможно, что что-то было пропущено., руководитель местного отделенияБоевого братства, выразил сожаление. По его словам, видео было записано на эмоциях, не предполагая его широкого распространения. Он также предложил помощь в этой ситуации.

В результате обсуждения было принято решение о том, что активисты будут участвовать в выборе автомобилей для отправки на фронт и проведут их тест-драйв. Кроме того, Афанасьев пообещал отправить еще два автомобиля с необходимыми запчастями.