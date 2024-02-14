Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Власти Зеленодольска прокомментировали отправку старых УАЗиков на СВО

Власти Зеленодольска прокомментировали отправку старых УАЗиков на СВО

zpravda.ru

Подписаться в Telegram

«Боевое братство» Зеленодольского района возьмет под контроль отправку автомобилей в зону СВО. Это решение было объявлено после встречи активистов с главой района Михаилом Афанасьевым. Сообщает пресс-служба Зеленодольска.

В видеообращении бойцов СВО к главе района, которое стало широко распространено в соцсетях в понедельник, они выразили недовольство двумя «УАЗами», отправленными из Зеленодольска в поддержку фронта.

В записи, опубликованной активистом из Зеленодольска Алексеем Кокуриным, один из солдат назвал эти машины «хламом», не годным даже для использования в качестве запчастей. В сообщении, приведенном в посте, упоминается, что «Администрация города занимается показухой».


Михаил Афанасьев, глава района, отметил, что он несет полную ответственность за все события на территории района. Эти два "УАЗа" были приобретены предприятием "Икар ЛТД" и отправлены в зону СВО за счет Константина Шошина, который сам приобретает и ремонтирует подержанные автомобили для этой цели». Он также добавил, что машины были тщательно проверены перед отправкой, но возможно, что что-то было пропущено.

Марсель Мурзабаев, руководитель местного отделения «Боевого братства», выразил сожаление. По его словам, видео было записано на эмоциях, не предполагая его широкого распространения. Он также предложил помощь в этой ситуации.

В результате обсуждения было принято решение о том, что активисты будут участвовать в выборе автомобилей для отправки на фронт и проведут их тест-драйв. Кроме того, Афанасьев пообещал отправить еще два автомобиля с необходимыми запчастями.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксировали морозы до -45 градусов

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин

как прикрыть вытяжку маскитной сеткой

Новости Татарстана

день назад

В Казани прошел обыск в квартире сборщика подписей Надеждина

Интересное в Казани

3 дня назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.

ремонт паркета в москве в Москве

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

21 час назад

Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк»

Новости Татарстана

день назад

Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане

Новости Татарстана

22 часа назад

В РТ директор фирмы подозревается в неуплате 158 млн рублей по налогам
Лонгриды
3 дня назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов общался с главой «Союзмультфильма»

Новости Татарстана

3 часа назад

Учёные КФУ открыли новую звезду

Новости Татарстана

3 часа назад

28 объектов здравоохранения построили за 2023 год в Татарстане
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
4 дня назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ растёт годовая инфляция

Новости Татарстана

20 часов назад

В дни «Игр будущего» телебашня в Казани включит архитектурную подсветку

Новости Татарстана

21 час назад

22-летнего бойца СВО из Татарстана наградили медалью «За отличия в службе»
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой