Власти Татарстана увеличили прожиточный минимум на 169 рублей

В 2024 году прожиточный минимум в Татарстане станет больше на 169 рублей и достигнет 13 135 рублей на человека. Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В 2023 году минимальный доход составляет 12 219 рублей. В сентябре текущего года цифра была увеличена 747 рублей и выросла до 12 966 рублей. Таким образом прожиточный минимум за последнее время в Татарстане на будущий год был увеличен на 916 рублей.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане ужесточат правила содержания домашних животных.