Власти Татарстана требуют усилить роль отца в жизни ребенка
В Татарстане школьники в два раза чаще указывают, что имеют тесные отношения с матерями, чем с отцами. Об этом факте сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
Фазлеева подчеркнула, что подобная динамика указывает на то, что взрослые могут ошибочно оценивать близость в отношениях с подрастающими поколениями. Статистика показывает, что дети вдвое реже говорят о том, что у них близкие отношения с отцом. Это говорит о том, что, возможно, нашему обществу нужно уделить больше внимания роли отцов.
Программы и инициативы, такие как «Наш двор», могут быть направлены на укрепление связи с отцами. Роль отцов сегодня играет все более и более значимую роль, подытожила зампремьера.