Власти Татарстана требуют усилить роль отца в жизни ребенка

В Татарстане школьники в два раза чаще указывают, что имеют тесные отношения с матерями, чем с отцами. Об этом факте сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.





По ее данным, каждый четвертый молодой человек или девушка в Татарстане избегает обсуждать с родителями тему своих отношений с лицами противоположного пола. Когда же речь заходит о личных проблемах, родители часто высоко оценивают уровень доверия между собой и своими детьми, чем это делают сами несовершеннолетние.Фазлеева подчеркнула, что подобная динамика указывает на то, что взрослые могут ошибочно оценивать близость в отношениях с подрастающими поколениями. Статистика показывает, что дети вдвое реже говорят о том, что у них близкие отношения с отцом. Это говорит о том, что, возможно, нашему обществу нужно уделить больше внимания роли отцов.

Программы и инициативы, такие как «Наш двор», могут быть направлены на укрепление связи с отцами. Роль отцов сегодня играет все более и более значимую роль, подытожила зампремьера.