Власти объяснили происшествия с орланами-белохвостами в Татарстане

Госкомитет Татарстана по биоресурсам прокомментировал недавние случаи, связанные с орланами-белохвостами, занесенными в Красную книгу.

За последнюю неделю это уже второй случай, когда очевидцы помогают ослабленной птице. Один орлан был найден неподвижным на обочине трассы, а 17 февраля другой столкнулся с легковым автомобилем в Алексеевском районе.

Специалисты пояснили, что эти хищники адаптированы к холодам и не замерзают при наличии достаточного количества пищи. Однако травмы или истощение могут стать серьезной угрозой для их жизни.

Хотя орлан-белохвост считается редким видом, в Татарстане его можно встретить достаточно часто благодаря благоприятным природным условиям. Эти птицы питаются в основном рыбой и мелкими животными, а чаще всего их можно увидеть вдоль Волги и Камы.

Недавно найденный на трассе орлан находился в неподвижном состоянии и не мог взлететь, предположительно, из-за шока. В настоящее время он проходит восстановление в реабилитационном центре Зеленодольского района.