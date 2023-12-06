Власти Казани проведут встречи с жителями по поводу благоустройства дворов

С жителями города будут проведены встречи, связанные с обсуждением региональной программы «Наш двор». Встречи будут реализованы в каждом из районов Казани, начиная с 15 декабря.

Казанцы смогут ознакомиться со всеми подробностями проекта. Можно будет задать вопросы и выяснить об обязательных работах на территориях дворов.

Подобные встречи позволят благоустроить дворы районов именно на основе потребностей их жителей.

Всего в следующем году планируется благоустройство более 800 дворов в 32 муниципальных образованиях. Данные приводит пресс-служба Раиса РТ.