Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Владимир Путин присвоил звание генерала полиции уроженцу из Татарстана

Владимир Путин присвоил звание генерала полиции уроженцу из Татарстана

m.lenta.ru

Подписаться в Telegram

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции выходцу из Татарстана, замначальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю Айдару Абрарову.

Айдар Абраров родился 31 июля 1969 года в Татарской АССР. Имеет высшее юридическое образование. Служил в рядах вооруженных сил России в Афганистане. Карьера в органах внутренних дел у Абрарова началась с подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, собственной безопасности в Сибирском и Приволжском федеральных округах, в том числе в Татарстане. В 2017 году он стал начальником оперативного управления ГУСБ МВД России, в 2022 году — замглавы ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Сочи трагически погиб Казанский футболист

Гид по скидкам Казани

день назад

Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники

компания по насекомым

Новости Татарстана

день назад

На 57-м году умер ветеран прокуратуры Татарстана Равиль Усманов

Интересное в Казани

2 дня назад

Квартира за 1 рубль в месяц: казанцам рассказали любопытный и выгодный способ купить жилье в Москве и Казани

наращивание ресниц пучками в Екатеринбурге

Новости Татарстана

23 часа назад

В Альметьевске назначен новый глава прокуратуры

Новости Татарстана

день назад

Поезд Деда Мороза в Казань в этом году не приедет

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сократилось количество крупного рогатого скота

Новости Казани

день назад

Торт "Казань" попал в число сладких символов страны

Новости Татарстана

день назад

В Казани прошла акция в День Конституции республики
Лонгриды
3 дня назад

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

Новости Татарстана

час назад

Владимир Путин присвоил звание генерала полиции уроженцу из Татарстана

Гид по скидкам Казани

день назад

Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники

Новости Казани

час назад

В Казани водитель автобуса сбил 19-летнюю девушку на переходе

Новости Казани

час назад

В Казани подростки попали в больницу после отравления неизвестным веществом
Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает
Новости Татарстана
8 часов назад

Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане начали бесплатно лечить детей с гепатитом С

Новости Казани

4 часа назад

В Казани ГИБДД ищет очевидцев наезда на ребенка на улице Зорге

Новости Казани

4 часа назад

В Казани за 500 миллионов продают здание фабрики "Адонис"
Технологические стартапы из Республики Татарстан смогут сделать пилотные внедрения в крупных корпорациях до конца текущего года
Интересное в Казани
5 дней назад

Технологические стартапы из Республики Татарстан смогут сделать пилотные внедрения в крупных корпорациях до конца текущего года