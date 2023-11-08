Владимир Путин присвоил звание генерала полиции уроженцу из Татарстана

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции выходцу из Татарстана, замначальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю Айдару Абрарову.

Айдар Абраров родился 31 июля 1969 года в Татарской АССР. Имеет высшее юридическое образование. Служил в рядах вооруженных сил России в Афганистане. Карьера в органах внутренних дел у Абрарова началась с подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, собственной безопасности в Сибирском и Приволжском федеральных округах, в том числе в Татарстане. В 2017 году он стал начальником оперативного управления ГУСБ МВД России, в 2022 году — замглавы ГУ МВД России по Ставропольскому краю.