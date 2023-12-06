Владимир Путин пригласил президента ОАЭ на саммит БРИКС в Казани

Глава РФ Владимир Путин пригласил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна на саммит БРИКС, который будет проходить в Казани в 2024 году.

Путин сказал, что будем ждать президента ОАЭ на саммите в октябре 2024 года.

Кроме того, президент РФ положительно высказался по поводу того, что ОАЭ начинает активно сотрудничать с БРИКС.

Стоит отметить, что летом 2024 года в Казани пройдут игры БРИКС, куда могут приехать спортсмен из более чем 70 стран.