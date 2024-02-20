Вклады до года будут становиться выгоднее долгосрочных инструментов

Как и прогнозировалось, Центробанк на своем заседании сохранил ключевую ставку. Текущий уровень стоимости денег в экономике регулятор считает достаточным для сдерживания инфляционных процессов и достижения цели в 4%. По нашей оценке, тренд на поддержание ключевой ставки, с большой долей вероятности, продлится до конца второго квартала, а затем ЦБ РФ вернется к циклу смягчения монетарной политики. На этом фоне банки будут постепенно корректировать доходность по долгосрочным вкладам (от года). В то же время ставки по депозитам до 12 месяцев большинство игроков сохранят без изменений. Таким образом, в ближайшей перспективе такие инструменты будут становиться привлекательнее долгосрочных. Кроме того, в преддверии гендерных праздников можно ожидать запуска целого ряда акций, промо-вкладов и других улучшенных условий по сберегательным продуктам. Сложившаяся ситуация на финансовом рынке будет стимулировать дальнейший рост интереса россиян к накоплению средств – прежде всего, в национальной валюте. По нашим прогнозам, за февраль-март прирост объема рублевых средств физлиц в целом по системе может достигнуть 900 млрд рублей. В целом в 2024 году мы ожидаем увеличения рынка пассивов в отечественной валюте на 15,6%. Следует отметить, что россияне становятся все более финансово грамотными: например, за прошлый год доля клиентов ВТБ, использующих одновременно и вклад, и накопительный счет, выросла на 6 п.п. и достигла 29%.