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Вклады до года будут становиться выгоднее долгосрочных инструментов

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Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ зафиксирует высокую доходность на рынке сбережений. При этом банки, ожидая скорого возвращения цикла смягчения политики регулятора, будут стремиться сделать более привлекательными условия по вкладам до года. Продление «времени вкладчика» стимулирует дальнейший рост сберегательной активности россиян. По прогнозам ВТБ, за февраль-март прирост объема рублевых средств физлиц в целом по системе может достигнуть 900 млрд рублей.

Как и прогнозировалось, Центробанк на своем заседании сохранил ключевую ставку. Текущий уровень стоимости денег в экономике регулятор считает достаточным для сдерживания инфляционных процессов и достижения цели в 4%. По нашей оценке, тренд на поддержание ключевой ставки, с большой долей вероятности, продлится до конца второго квартала, а затем ЦБ РФ вернется к циклу смягчения монетарной политики.

На этом фоне банки будут постепенно корректировать доходность по долгосрочным вкладам (от года). В то же время ставки по депозитам до 12 месяцев большинство игроков сохранят без изменений. Таким образом, в ближайшей перспективе такие инструменты будут становиться привлекательнее долгосрочных. Кроме того, в преддверии гендерных праздников можно ожидать запуска целого ряда акций, промо-вкладов и других улучшенных условий по сберегательным продуктам.

Сложившаяся ситуация на финансовом рынке будет стимулировать дальнейший рост интереса россиян к накоплению средств – прежде всего, в национальной валюте. По нашим прогнозам, за февраль-март прирост объема рублевых средств физлиц в целом по системе может достигнуть 900 млрд рублей. В целом в 2024 году мы ожидаем увеличения рынка пассивов в отечественной валюте на 15,6%.

Следует отметить, что россияне становятся все более финансово грамотными: например, за прошлый год доля клиентов ВТБ, использующих одновременно и вклад, и накопительный счет, выросла на 6 п.п. и достигла 29%.

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