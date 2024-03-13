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Вкладчикам QIWI-банка в Татарстане вернули 60 млн рублей

Вкладчикам QIWI-банка в Татарстане вернули 60 млн рублей

РБК

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Владельцы вкладов в КИВИ Банке из Татарстана получили свыше 60 миллионов рублей от агентства по страхованию вкладов. Из этой суммы более половины, а именно 39,9 миллионов рублей, были распределены между юридическими лицами. Информаций об этом делится «БИЗНЕС Online», со ссылкой на пресс-службу Агентства по страхованию вкладов.

Общее количество клиентов банка, обратившихся за страховыми выплатами, составило 155 человек, включая 75 юридических лиц. Согласно данным реестра обязательств КИВИ Банка, примерно 600 вкладчиков из Татарстана имеют право обратиться в АСВ за компенсацией, в их числе 280 юридических лиц. Общая сумма возмещения для них достигает 105,8 миллионов рублей.

За период с 29 февраля по 12 марта вкладчикам данного финансового учреждения по всей России было выплачено 2,86 миллиарда рублей. Заявления на получение страхового возмещения могут подаваться клиентами в течение всего процесса ликвидации банка, а именно не менее года.

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