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Весь октябрь станет аномальным: синоптики сказали, к чему готовиться

Весь октябрь станет аномальным: синоптики сказали, к чему готовиться

Фото: открытые источники

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Российские синоптики представили обновленный прогноз на октябрь 2023 года. В большинстве российских регионов жителям стоит готовиться к аномальной погоде, "климатическому ужасу и кошмару, природно-погодному аду", как заявляет PRIMPRESS.

Октябрь будет неустойчивым и довольно контрастным.

Центральная часть РФ окажется в зоне аномального тепла - + 20 градусов и около того. Первая декада будет теплой, и могут даже снова начать цвести растения, которые уже должны погрузиться в зимнюю спячку.

После первой декады погода заложит резкий вираж, и стартуют дожди, а в конце октября уже нужно ожидать дождей со снегом.
Причем, наиболее сильными снегопады будут на Урале и в Сибири.

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