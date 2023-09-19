Весь октябрь станет аномальным: синоптики сказали, к чему готовиться

Российские синоптики представили обновленный прогноз на октябрь 2023 года. В большинстве российских регионов жителям стоит готовиться к аномальной погоде, "климатическому ужасу и кошмару, природно-погодному аду", как заявляет PRIMPRESS.

Октябрь будет неустойчивым и довольно контрастным.

Центральная часть РФ окажется в зоне аномального тепла - + 20 градусов и около того. Первая декада будет теплой, и могут даже снова начать цвести растения, которые уже должны погрузиться в зимнюю спячку.

После первой декады погода заложит резкий вираж, и стартуют дожди, а в конце октября уже нужно ожидать дождей со снегом.

Причем, наиболее сильными снегопады будут на Урале и в Сибири.