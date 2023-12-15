Венгерская компания может открыть завод в Татарстане

Венгерская группа компаний Karsai Holding Zrt может избрать Татарстан для реализации строительства предприятия по производству флаконов для фармацевтических товаров. Данные приводит пресс-служба Минпромторга РТ.

В свою очередь замглавы татарстанского ведомства Герман Лернер в онлайн формате созвонился с гендиректором венгерской организации Белой Карсаем. Они обсуждали будущее сотрудничества.

Лернер отметил, что Татарстан готов к сотрудничеству и реализации совместных проектов с Венгрией.



Для более детального обсуждения, дальнейшего сотрудничества в планах Белой Карсай посетить Татарстан в начале 2024 года.